Україна та Франція домовилися про співпрацю в оборонній сфері

Україна та Франція підписали план двостороннього співробітництва між Міністерством оборони, Генеральним штабом Збройних сил України та Міністерством оборони україни та Штабом Збройних сил Французької Республіки на 2017 рік.

Як повідомили в прес-службі Міноборони України, даний документ був підписаний за підсумками 22-го засідання українсько-французької комісії з питань двостороннього оборонного співробітництва. Зокрема, крім затвердження вищезазначеного плану, сторони обговорили питання регіональної безпеки.

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Делегацію Міністерства оборони України на засіданні даної комісії очолив директор департаменту військової політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва відомства генерал-майор Анатолій Петренко.

Як повідомляв УНІАН, згідно з проектом держбюджету-2017, бюджет Міноборони в наступному році планується збільшити порівняно з 2016 роком на 15% - до 64 мільярдів гривень. Разом з тим, прес-секретар Міноборони Дмитро Гуцуляк на початку жовтня повідомив, що у міністерстві хочуть, щоб фінансування відомства 2017 року було збільшено до 108 мільярдів гривень.

Пізніше президент України Петро Порошенко підписав прийнятий Верховною Радою закон про внесення змін у Державний бюджет на 2016 рік і додаткове виділення 7,1 мільярда гривень на фінансування питань безпеки і оборони.