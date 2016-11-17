Зміна системи охорони здоров'я є одним з головних пріоритетів уряду - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в черговий раз підкреслив, що зміна системи охорони здоров'я є одним з головних пріоритетів уряду і його особисто.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час стратегічного міжвідомчого форуму "Реформа медицини: фінансування, управління, первинна медична допомога".

"Думаю, що я не відкрию секрет, якщо скажу про те, що стан нинішнього охорони здоров'я абсолютно жахливий, він не влаштовує ні тих, хто працює в системі, ні тих, хто звертається за медичною допомогою", - сказав Гройсман.

За його словами, необхідні рішення щодо зміни системи охорони здоров'я, щоб "вона адекватно реагувала на ті виклики, які є в нашому суспільстві".

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"Для уряду, для мене особисто зміна системи охорони здоров'я є одним з найважливіших пріоритетів", - підкреслив прем'єр.

Гройсман також заявив, що здоров'я та життя українців є пріоритетом.

"На превеликий жаль, на 5, на 7 років українці живуть менше, ніж наші найближчі сусіди в Європейському Союзі", - додав він.

Гройсман нагадав про кроки уряду для поліпшення системи, зокрема, введення з 2017 року референтних цін на ліки і про те, що в проекті бюджету на наступний рік збільшено на 2 мільярди гривень видатки на закупівлю ліків.

Голова уряду також знову підкреслив необхідність запровадження страхової медицини.