Влада Росії запевняє, що бюджет країни витримає нафту по $30

Мінфін РФ, готуючи бюджет країни на 2017 рік на оцінці вартості нафти в 40 доларів за барель, не буде повністю його переверстувати за падіння цін до 30 доларів, а обмежиться реалізацією точкових заходів.

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Про це написав у статті для "Ведомостей" голова міністерства Антон Силуанов.

"Засновуючи бюджет на оцінці 40 доларів за барель, ми розуміємо, що, навіть якщо реалізується стресовий сценарій і ціни впадуть до 30 доларів за барель, нам не доведеться повністю переверстувати весь бюджет, а можна буде обмежитися реалізацією точкових заходів", — пише Силуанов.

Міністр також відзначив важливість консервативного підходу до прогнозування нафтових котирувань і макроекономічної динаміки в рамках бюджетного планування. Вперше за останні два роки в 2017 році буде висока ймовірність обійтися без додаткових бюджетних секвестрів, повідомив Силуанов.

Серед проблемних моментів поточного бюджету міністр відзначив деяке погіршення структури бюджетних витрат на тлі серйозної експансії витрат консолідованого бюджету у відсотках від ВВП. Загальний обсяг видатків консолідованого бюджету з 29,4% ВВП у 2005 році зріс до 33,5% ВВП в 2011 році і 37,3% ВВП в 2016 році, при цьому економічне зростання, яке у 2005 році становило 6,4%, зупинилося.

Нагадаємо, Держдума РФ у п'ятницю розгляне проект бюджету Росії на найближчі три роки.