Перший за 25 років візит прем'єр-міністра Хорватії до України: ключові тези зустрічі з Гройсманом

Україна і Хорватія планують наступного року провести засідання міжурядової комісії з торгово-економічних відносин, яка покликана активізувати співпрацю двох країн і активізувати потенціал взаємної торгівлі.

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З відповідною пропозицією виступив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем.

Пленкович, обраний прем'єр-міністром Хорватії в жовтні 2016 року, знаходиться в Києві з першим офіційним візитом в ранзі голови уряду.

Коментуючи перебіг візиту, прем'єр Гройсман зазначив, що йому «дуже приємно приймати великого друга України». «Зараз ми (Україна і Хорватія - УНІАН) починаємо новий етап у розвитку наших відносин, - сказав Гройсман. - Це історичний візит. За 25 років жоден прем'єр Хорватії не відвідував Україну. Це символічно, і накладає на нас серйозні обов'язки з розвитку двосторонніх відносин», - сказав Гройсман.

Він зазначив, що економічні відносини двох країн можуть бути набагато активнішими. «Було б доцільно, якби ми наступного року провели засідання міжурядової комісії з торгово-економічних відносин», - зазначив Гройсман.

Він також повідомив, що разом із засіданням торговельно-економічної міжурядової комісії в 2017 році пройде засідання комісії з військово-технічного співробітництва. «Така комісія востаннє збиралася в 2011 році», - сказав Гройсман.

В рамках зустрічі урядові делегації України і Хорватії підписали низку міжнародних документів, включаючи угоду у сфері запобігання катастроф та їх наслідків, угоду про взаємодію у сфері роботи митних органів, а також протокол до договору про взаємний захист інвестицій.

Також Україна розраховує активізувати співпрацю з Хорватією у сфері енергетики, особливо з урахуванням планів Загреба побудувати LNG-термінал на своїй території.

«Ми обговорили нашу співпрацю у новій сфері - сфері енергетики. Приємно, що в планах Республіки Хорватія - будівництво LNG-терміналу. А ми дуже зацікавлені в диверсифікації поставок газу. І це може стати дуже гарною можливістю посилення нашої співпраці і зміцнення нашої енергетичної незалежності», - сказав Гройсман.

Гройсман нагадав, що не менш важливим лишається співробітництво в традиційних сферах - торгівлі та туризмі.

Довідка УНІАН. За даними Держстату, зовнішньоторговельний обіг між Україною і Хорватією за підсумками 8 місяців поточного року збільшився на 50% у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року. Позитивне сальдо становить 13 млн дол. Експорт українських товарів до Хорватії становить 28 млн дол., імпорт - 14,5 млн дол. Основні статті українського експорту - чорні метали (51,5% від загального обсягу), обладнання для енергетики, скло та вироби зі скла, деревина. Ключова стаття імпорту з Хорватії до України - фармацевтична продукція.