Ризики від Трампа: США можуть вийти з угоди про Транстихоокеанське партнерство

Дональд Трамп заявив, що має намір в перший же день роботи на посаді президента США домогтися виходу країни з угоди про Транстихоокеанське партнерство (ТТП), передає CNN.

У своєму відеозверненні Трамп зазначив, що ТТП є потенційною катастрофою для США. Сполучені Штати, сказав Трамп, перейдуть на "справедливі двосторонні торговельні угоди", що сприятиме поверненню промислового виробництва назад в США, тобто, створенню нових робочих місць.

Як пише видання, 21 листопада в рамках форуму АТЕС в Перу прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе сказав, що угода ТТП буде безглуздою без участі США.

Читайте такожТрамп поділився планами на перші сто днів перебування в Білому домі"ТТП без Сполучених Штатів не має сенсу. Переговори з цього питання можливі, тому що в ТТП без США рухне баланс", - сказав Абе.

ЗМІ вже пишуть про те, що від таких дій Трампа виграє Китай. І відзначають, що Транстихоокеанське партнерство (ТТП) - улюблене дітище Обами, створене на противагу зростанню впливу КНР. Низка ЗМІ писали, що на форумі в Перу країни учасники обговорювали питання приєднання КНР до ТТП.

Транстихоокеанское партнерство (ТТП) - преференційна торговельна угода між 12-ма країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону, метою якого є зниження тарифних бар'єрів, а також регулювання внутрішніх торговельних правил в країнах-учасницях. Угода про створення ТТП була підписана 4 лютого 2016 року в Окленді, Нова Зеландія. За прогнозами на найближчу перспективу, частка країн ТТП (разом з Японією) в світовому ВВП може досягти 38-40%. Члена ТТП - Австралія, Бруней, В'єтнам, Канада, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Перу, Сінгапур, США, Чилі і Японія.