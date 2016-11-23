Рівність по-російськи: на 10% населення припадає 90% національного багатства

На кожного дорослого росіянина доводиться в середньому $10 344 чистих активів: близько $2000 – фінансових, близько $10 000 – нефінансових і близько $2000 боргів. За рік – до середини 2016 р. – добробут пересічного росіянина впав на 14,5%, що відбулося в основному через падіння курсу рубля, який відкотився до показників 2005 р. Медіанний розмір добробуту (більше і менше якого у однакового числа людей) скоротився майже на третину і становить всього $991, пишуть "Ведомости" з посиланням на огляд Credit Suisse.

Читайте такожДобробут росіян погіршується: зарплати і споживання стиснулися до 8-річного мінімумуЗа оцінками Credit Suisse, 10% найбільш забезпечених росіян володіють 89% сукупного добробуту всіх російських домогосподарств, за рік ця частка зросла на 2 процентних пункти. Це істотно більше, ніж в інших великих економіках, порівнюють автори огляду: в США на частку 10% найбільш забезпечених припадає 78% добробуту країни, в Китаї – 73%. Висока концентрація багатства знаходить своє відображення в тому, що за кількістю мільярдерів Росія поступається тільки Китаю і США, відзначає Credit Suisse. У той же час більше 70% дорослого населення Росії відноситься до менш забезпеченої половині населення світу, в тому числі чверть росіян – в числі найбідніших 20% людства.

Вище, ніж у Росії, частка бідняків в Індії і деяких країнах Африки. Приміром, в Конго і Танзанії до менш забезпеченої половини людства належить більше 90% населення. У розвинених країнах ця частка становить від 10% у США до 20%, в Німеччині і Швеції.

Майже 94% росіян мають добробут у розмірі менше $10 000 на кожного дорослого, 5,7% – від $10 000 до $100 000, 0,8% – від $100 000 до $1 млн: у середньому в світі добробут розподілений більш рівномірно.

За рік нерівність в Росії виросла: частка людей у першій групі (менше $10 000 на людину) зросла майже на 2 п. п., у другій – на стільки ж зменшилась, а от росіян, які володіють більш ніж $100 000, стало трохи більше (0,6%).