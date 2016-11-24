Україна та Ізраїль можуть укласти угоду про зону вільної торгівлі в 2017 році

11:17, 24 листопада 2016
Різне
191

При цьому спікер парламенту Ізраїлю підкреслив, що ізраїльська сторона прискорить розгляд питань, пов'язаних з укладенням угоди.

Фото УНІАН

Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем, яке є вигідною для обох країн, може бути укладена в 2017 році.

Читайте такожУкраїнським будівельникам спростили працевлаштування в Ізраїлі

Про це заявив спікер парламенту Ізраїлю (Кнесету) Йоель Едельштейн на форумі в Києві.

«Сподіваюся і розраховую, що у наступному 2017 році угода про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем буде укладена», - сказав він.

При цьому Едельштейн наголосив, що ізраїльська сторона прискорить розгляд питань, пов'язаних з укладанням угоди.

«У нас теж є органи, які необхідно підштовхнути для прискорення процесу», - сказав спікер ізраїльського парламенту.

За його словами, особливо важливою може стати співпраця України та Ізраїлю у сфері високих технологій.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Ізраїль ведуть переговори про формування зони вільної торгівлі протягом кількох років, проте влітку 2013 року вони були припинені. У вересні 2015 року Київ та Тель-Авів відновили дискусії. У липні поточного року сторони провели третій раунд переговорів, який дозволив двом країнам вийти на фінальну стадію обговорення умов побудови зони вільної торгівлі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter