Україна та Ізраїль можуть укласти угоду про зону вільної торгівлі в 2017 році

Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем, яке є вигідною для обох країн, може бути укладена в 2017 році.

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Про це заявив спікер парламенту Ізраїлю (Кнесету) Йоель Едельштейн на форумі в Києві.

«Сподіваюся і розраховую, що у наступному 2017 році угода про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем буде укладена», - сказав він.

При цьому Едельштейн наголосив, що ізраїльська сторона прискорить розгляд питань, пов'язаних з укладанням угоди.

«У нас теж є органи, які необхідно підштовхнути для прискорення процесу», - сказав спікер ізраїльського парламенту.

За його словами, особливо важливою може стати співпраця України та Ізраїлю у сфері високих технологій.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Ізраїль ведуть переговори про формування зони вільної торгівлі протягом кількох років, проте влітку 2013 року вони були припинені. У вересні 2015 року Київ та Тель-Авів відновили дискусії. У липні поточного року сторони провели третій раунд переговорів, який дозволив двом країнам вийти на фінальну стадію обговорення умов побудови зони вільної торгівлі.