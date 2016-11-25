Податки в країнах ЄС: найбільше платять у Франції, найменше - в Ірландії (інфографіка)

У країнах Європейського Союзу в середньому співвідношення податків і соціальних внесків до ВВП в 2015 році становило 40% і залишилося на рівні 2014 року.

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Про це свідчать дані Eurostat, передає «Європейська правда».

У єврозоні співвідношення податків до ВВП за рік знизилося з 41,5% до 41,4%. Зазначається, що податковий тягар в ЄС і єврозоні не збільшився вперше з 2010 року.

Найбільше в ЄС співвідношення податків і ВВП зареєстровано у Франції (47,9%), Данії (47,6%), Бельгії (47,5%), Австрії (44,4%), Швеції (44,2%), Фінляндії (44,1%) та Італії (43,5%).

Порівняно з 2014 роком, у 2015-му цей показник зріс у більшості країн ЄС, а знизився лише у семи країнах, найбільше - в Ірландії (з 29,9% до 24,4%) та Данії (50,3% до 47,6%).

Найнижчі податкові збори минулого року були в Ірландії (24,4%), Румунії (28%), Болгарії (29%), Литві (29,4%) та Латвії (29,5%).