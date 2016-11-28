З початку року послугами Служби зайнятості скористалось понад 150 тисяч роботодавців

Кількість роботодавців, які протягом січня-жовтня 2016 року співпрацювали з центрами занятості, становила 152,0 тисячі (це на 5 тисяч більше, ніж у відповідному періоді минулого року).

Про це повідомив заступник Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарат) Сергій Кравченко.

“Сьогодні для служби зайнятості клієнт номер один – це роботодавець. Вже протягом року ми активно реформуємо наші послуги та впроваджуємо структурні зміни. Ці зміни націлені на те, щоб зробити наші послуги більш простими та доступними і сподіваюсь після початку роботи нашого нового сайту усі роботодавці відчують це на собі, адже велика кількість послуг буде надаватись просто онлайн. Хочу підкреслити, що з початку року і до жовтня місяця ми надали послуги більше ніж 150 тисячам роботодавців. Це достатньо велика кількість клієнтів, проте, переконаний, коли запрацюють нові онлайн сервіси їхня кількість збільшиться”, - підкреслив С.Кравченко.

За його словами, одна з ключових послуг, яку роботодавці отримують у центрах зайнятості – це підбір компетентних та кваліфікованих співробітників.

Укомплектувати штат через Службу зайнятості можуть, як невеликі підприємства із штатом всього у кілька співробітників, так і великі промислові заводи. При цьому, для служби зайнятості не існує обмежень по кількості співробітників, яких необхідно підібрати. Так, японський завод "Фуджікура", який нещодавно був відкритий у Львівській області, зусиллями ДСЗ повністю укомплектований штатом у 860 осіб.

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Підбір працівників відбувається, як класичним методом аналізу резюме та співбесід, так і за допомогою "потокових співбесід" або ярмарок вакансій. Тобто служба зайнятості організовує захід для конкретного роботодавця та запрошує туди шукачів роботи, які відповідають визначеними ним критеріями. Таким чином роботодавець за один день може укомплектувати велику кількість вакансій.

ДСЗ також здійснює навчання працівників під замовлення роботодавця. Що це означає: у підпорядкуванні Служби зайнятості діють 11 Центрів професійно-технічної освіти. Після проходження курсу навчання в ЦПТО безробітні можуть опанувати одну з 77 робітничих спеціальність під конкретного роботодавця. Наприклад, роботодавець може дати замовлення на навчання 20-х малярів-штукатурів, які будуть навчатись у відповідності до специфіки його підприємства і потім будуть працевлаштовані до нього.

Також роботодавці можуть звернутись до Служби за підбором працівників на тимчасові роботи. До речі, за такою ж системою, до Служби можуть звертатись і місцеві органи самоврядування для забезпечення громадських робіт.

Працевлаштування військових АТО сьогодні, на жаль, стало проблемою. Проте, вже з вересня поточного року вступили у дію зміни до статті 14 Закону України "Про зайнятість населення".

Реалізація положень Закону сприятиме працевлаштуванню учасників антитерористичної операції, оскільки відповідно прийнятих змін роботодавцю, який працевлаштує на нове робоче місце за направленням Державної служби зайнятості зазначених осіб строком не менше ніж на два роки, щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

До речі, компенсація ЄСВ роботодавцю передбачена і після працевлаштування інших окремих категорій населення: інвалідів, одиноких матерів та інші.

Ще більші преференції від держави роботодавець може отримати, якщо через службу зайнятості працевлаштує внутрішньо переміщену особу. Так, у відповідності до постанови уряду №696, роботодавці, які працевлаштовують переселенців можуть отримувати повну компенсацію їхньої заробітної плати. Разом із тим, термін працевлаштування має щонайменше у двічі перевищувати компенсації зарплати таким працівникам. Наприклад, якщо працевлаштувати особу з числа ВПО на 10 місяців, держава компенсуватиме заробітну плату протягом 5 місяців.