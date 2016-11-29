Традиції не змінюються: "Хлібний Дар" - № 1 в Україні

Світова популярність прийшла до ТМ «Хлібний Дар» ще 7 років тому – тоді вперше авторитетний американський галузевий журнал назвав горілку «Хлібний Дар» сенсацією, яка стрімко увійшла в міжнародну алкогольну еліту. Завдяки стабільному зростанню продажів «Хлібний Дар» протягом багатьох років сусідствує в рейтингу з гігантами Smirnoff та Absolut. Входження в цей рейтинг свідчить про високий статус у міжнародному співтоваристві гравців алкогольного ринку. Сьогодні важко повірити, що колись, у 2002 році, «Хлібний Дар» був новинкою на ринку. Запуск бренду «Хлібний Дар» відбувався в складних конкурентних умовах, та й сьогодні боротьба є максимально напруженою. Проте лідерство горілок «Хлібний Дар» - безперечне. Час показав – спрацювала ставка на високу якість та ідеальні рецептури за справедливою ціною.

Крім високих позицій в міжнародних рейтингах, торгова марка «Хлібний Дар» впевнено зберігає 1-е місце і в Україні. Дані аналітичного агентства RTRI підтверджують впевнене лідерство виробника ТМ «Хлібний Дар» - «Національної горілчаної компанії» - на вітчизняному ринку. «Найбільша частка алкогольного ринку зі значним відривом від найближчих конкурентів - це більш ніж серйозний результат, - коментує Володимир Остапюк, генеральний директор профільної асоціації« Укрводка ». - Такого високого показника не вдавалося досягти жодному виробникові, починаючи з 2009 року і по сьогоднішній день, ані у виробництві, ані в реалізації продукції».

«Коли мені ставлять запитання, як нам вдалося вийти на світовий рівень, я відповідаю, що в цій галузі немає місця випадковостям, - коментує Микола Бабич, керівник виробничого департаменту «Баядера Груп». - Одним з головних наших напрямків є безперервний розвиток і вдосконалення усіх процесів. Це саме те, чого зараз чекає від нас сучасний споживач: нові цікаві пропозиції та гарантії високої якості. Ми прагнемо давати споживачам найкраще, що тільки може запропонувати ринок, адже висока якість бренду «Хлібний Дар» перевірена роками».

Підтверджують її і міжнародні експерти. «Хлібний Дар» отримав статус однієї з кращих горілок на найбільшому в світі дегустаційному конкурсі Ultimate Spirits Challenge 2016 в США. Завдяки складу журі та об'єктивності оцінювання конкурс Ultimate Spirits Challenge вважається одним з найавторитетніших у світі. У список переможців входить світова еліта алкогольної індустрії, на яку орієнтуються найбільші закупівельники та імпортери алкогольної продукції.

Експерти удостоїли єдиний український бренд однієї з найвищих оцінок: «Excellent. Highly Recommended» (Відмінно. Найбільш рекомендована). ТМ «Хлібний Дар» отримала найбільшу кількість балів, значно випередивши за показниками інші відомі українські горілки, і підтвердила першість на вітчизняному ринку. При цьому «Хлібний Дар» став єдиним українським брендом серед 40 фіналістів конкурсу в своїй категорії. Крім того, зернова горілка «Хлібний Дар» удостоєна окремої нагороди журі – «3 Star Delicious» і рекомендована для коктейлів. На думку експертів, ТМ «Хлібний Дар» володіє чистим і свіжим ароматом, також вони відзначили інтригуючі округлі зернові ноти в післясмаку.