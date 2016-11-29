У Білорусі прогнозують спад ВВП через нафтовий конфлікт із Росією

ВВП Білорусі через недостатню переробку нафти в 2016 році може знизитися до 97,4 - 97,5%, заявив міністр економіки РБ Володимир Зиновський, передає БЕЛТА.

Міністр прокоментував перспективи досягнення макроекономічних показників на кінець року. За його словами, не всі вони будуть виконані в силу різних причин, серед яких як зовнішні, так і внутрішні фактори. "Недолік переробки нафтової сировини призвів до того, що ми втратили ряд показників, у тому числі валовий внутрішній продукт", - сказав Володимир Зиновський. Три місяці тому ВВП прогнозувалося на рівні 98%. "Думаю, що цей прогноз не відбудеться в силу того, що немає остаточного рішення щодо купівлі нафти в Російській Федерації. Ми прогнозуємо 97,4% - 97,5%", - зазначив Володимир Зиновський.

Читайте такожБілорусь переходить на азербайджанську нафту через недопоставки з РФЯк повідомляв УНІАН, Білорусь має намір підвищити ціну на транзит російської нафти з 1 січня 2017 року на 20,5%. Відповідні повідомлення в "Транснефть" направили "Гомельтранснефть Дружба" і "Полоцктранснефть Дружба". Зараз питання підвищення тарифу обговорюється в двосторонньому форматі.

Білорусь і Росія ніяк не можуть вирішити питання ціни газу, так і постачання нафти. Недавній візит президента РБ в Москву не вирішив проблеми. Розбіжності сторін йдуть з початку року. Тоді прем'єр-міністр РБ Андрій Кобяков заявив, що тисяча кубометрів енергоносія повинна коштувати 80 доларів, а не 132 долари (діюча ціна). Борг за поставлений російський газ за перше півріччя становить понад 270 мільйонів доларів. Росія одразу заявила, що скоротить постачання нафти до кінця року на 5 млн тонн (за угодою на 2016-2024 рр. РФ повинна поставляти 24 млн тонн щорічно). Білорусь у жовтні підняла тариф на транзит російської нафти в 1,5 рази, але потім його скасувала. Аналітики вважають, що зменшення постачання нафти в зазначених обсягах може привести до недоотримання білоруським бюджетом сотень мільйонів доларів і до прискорення темпів падіння ВВП.

Президент РБ Олександр Лукашенко підкреслив: «Ми телепаємося (інакше не скажеш) і вже кілька місяців не можемо домовитися щодо ціни на газ. У зв'язку з цим Росія знизила постачання нафти. Ми це сприймаємо як тиск, але тиску я не потерплю, і білоруси теж». Президент додав, що доручив уряду оптимізувати участь країни в інтеграційних просторах на пострадянському просторі. Днями він відвідав Азербайджан, де сторони домовилися активізувати співробітництво, в тому числі в енергетичній сфері.

У жовтні прем'єри двох країн Дмитро Медведєв і Андрій Кобяков телефоном підтвердили домовленості віце-прем'єрів, згідно з якими ціна на постачання російського газу до РБ залишається колишньою, однак, за словами білоруської сторони, Росія застосує «механізм міжбюджетної компенсації», щоб знизити фактично оплачувану Мінськом суму. Експерти вважають, що поточна домовленість проіснує недовго. По-перше, якщо РФ піде на лібералізацію внутрішніх цін на газ, то будуть потрібні нові переговори. По-друге, контракт «Газпрому» на постачання газу Білорусі закінчується після 2017 року, тобто нинішня домовленість — напевно тільки на наступний рік.