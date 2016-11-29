РФ образилася на Хорватію за візит їхнього прем'єр-міністра до України: скасували економічний форум

Посол РФ в Хорватії Анвар Азімов підтвердив скасування російсько-хорватського економічного форуму. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на видання Total Croatia News.

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"У мене є дуже важке завдання. Я люблю Хорватію, і я глибоко поважаю Хорватію. Однак, я глибоко стурбований майбутнім хорватсько-російських відносин. Моє завдання як посла звести до мінімуму будь-які наслідки", - сказав Азімов.

"Ні для кого не секрет, що торгівля товарами з Хорватією знизилася майже на 50 відсотків. Це катастрофа. В першу чергу, страждають хорватські експортери та фермери. Хорватсько-російський економічний форум повинен був відбутися в листопаді. Проте, російські підприємці дуже патріотичні. Вони не підтримують режим санкцій. Вони не згодні з тим, що Хорватія підтримує ці санкції. Саме тому російські підприємці не були зацікавлені приїхати в Хорватію. І це є причиною того, чому хорватсько-російський економічний форум не відбувся", - продовжив посол.

Азімов також згадав про візит прем'єра Хорватії Андрія Пленковича до Києва.

"Насамперед Пленкович висловив позицію ЄС щодо Криму і Донбасу, але я повинен відзначити, що є як мінімум 10 країн в Євросоюзі, які не роблять акценту на окупації Криму і Донбасу", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що республіка Хорватія в рамках активізації відносин з Україною готова поділитися з Україною досвідом гармонізації законодавства із стандартами Європейського Союзу, а також реінтеграцією окупованих територій.

У МЗС РФ вже встигли заявити, що стурбовані створенням при уряді Хорватії робочої групи щодо співпраці з Україною, в коло завдань якої передбачається включити передачу хорватського досвіду щодо "мирної реінтеграції окупованих територій".