Бонус за "дружбу": Росія погодилася на участь Молдови в зонах торгівлі як ЄС, так і СНД

Росія і Молдова домовилися відновлювати торговельні відносини, пише "Комерсант".

У Москві 29 листопада відбулося перше за останні чотири роки засідання російсько-молдавської міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва. З російської сторони її очолює віце-прем'єр Дмитро Рогозін, а з молдавської — заступник глави уряду, міністр економіки Октавіан Калмик. Останній підсумки переговорів коментував з явним задоволенням, зазначивши, що робота завершилася успішно для обох сторін. "Переговори пройшли позитивно і конструктивно", - заявив Калмик.

Сторони погодили та затвердили документ під назвою "План дій з розвитку російсько-молдавських торговельно-економічних відносин на 2016-2017 роки". Його погодження у своєму Twitter підтвердив Рогозін. "План дій щодо нормалізації економічних відносин з Молдовою узгоджений. Але основне питання щодо мит поки не вирішено", - написав віце-прем'єр. Трохи пізніше він додав: "Кишинів досі наївно сподівається, що ЄС вирішить всі його проблеми. А ми впевнені, що не вирішить. І не збирається їх вирішувати". Такий коментар російського співголови комісії урівноважив захоплену заяву Октавіана Калмика — хоча з узгодженого плану дій сторін випливає, що у Молдови цілком є підстави торжествувати.

Читайте такожРосія отримає важелі впливу на Молдову, але кардинально змінити її зовнішню політику не зможе - експертиПершим пунктом документа значиться: "Зниження торгових бар'єрів у російсько-молдавських торговельно-економічних відносинах в умовах одночасної участі Молдови у режимах вільної торгівлі з ЄС та СНД". Реалізації цієї задачі присвячена майже половина 15-сторінкового документа. Нагадаємо, саме переговори Кишинева з ЄС про створення ЗВТ, які успішно завершилися в 2014 році, були приводом для невдоволення Москви і подальшого вибудовування бар'єрів на шляху експорту молдавського вина і плодоовочевої продукції в Росію. Відтепер, судячи із затвердженого сторонами документу, намір Кишинева перебувати у двох торговельних режимах одночасно більше Москву не турбує.

Зниження торгових бар'єрів, згідно з планом, потребує від сторін регулярних контактів у рамках міжурядової комісії, участі в її роботі представників Гагаузії і Придністров'я, погодженої політики в області стандартизації, метрології, сертифікації та фітосанітарного контролю. Крім того, молдавська сторона погодилася забезпечити "непогіршення доступу російської сільськогосподарської та продовольчої продукції на ринок Молдови" в умовах гармонізації молдавського законодавства з європейським.

Молдавський Мінсільгосп і Росспоживнагляд призначені відповідальними за розгляд можливості розширення асортименту молдавської алкогольної продукції, що поставляється на російський ринок". Калмик анонсував зняття обмежень вже в першому кварталі майбутнього року.

Щоб забезпечити сприятливі умови взаємного доступу виробників на ринки сторін, Москва і Кишинів домовилися виключати дискримінаційні екологічні мита при імпорті товарів, а також створити електронну систему сертифікації їх походження. Передбачена у плані дій і боротьба з реекспортом заборонених до постачання в РФ товарів, Москва і Кишинів домовилися створити відповідний механізм.

Окремий пункт плану — продовження співпраці на майданчиках СНД. Тут молдавська сторона, яка зазвичай прагне підкреслити свою безальтернативну проєвропейськість, цілком прагматично зобов'язалася забезпечити постійну участь у роботі інститутів Співдружності і забезпечити "приєднання Республіки Молдова до прийнятих рішеннь в рамках СНД", дотримуючись "виконання зобов'язань щодо питань, які регулюють взаємні торгово-економічні відносини". Якщо нові зобов'язання будуть конфліктувати з прийнятими перед ЄС, сторони домовилися про термінові консультації.

Частина документа, яка присвячена енергетиці, способів врегулювання існуючих проблем не описує. Борг Молдови за газ, нагадаємо, становить близько $477 млн, а Придністров'я — понад $4,5 млрд. У план же включено лише намір створювати умови для погашення наявної заборгованості на підставі схеми, погодженої "Газпромом" і "Молдовагазом". Її подробиці не наводяться.