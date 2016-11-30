Мінфін змінив правила оформлення та подання скарг платниками податків

Міністерство фінансів удосконалив процедуру порядку оформлення та подання скарг платників податків та їх розгляду органами Державної фіскальної служби.

Згідно з повідомленням на сайті Мінфіну, відповідний наказ міністерства набув чинності з 25 листопада.

Зокрема, тепер платники податків можуть заявляти клопотання про відкритому розгляді скарги, про присутність при розгляді скарги представників засобів масової інформації, здійснювати технічну фіксацію засідання за допомогою фото-, відеозйомки, звукозапису, знайомитися з матеріалами перевірки та адміністративного оскарження в електронній та письмовій формі, робити з них копії, виписки з допомогою технічних засобів.

При цьому контролюючий орган нижчого рівня зобов'язаний надіслати до контролюючого органу вищого рівня, який розглядає скаргу, в електронній або письмовій формі всі документи, які стосуються розгляду скарги. Це позбавить платників від необхідності "шукати" матеріали справи по різних інстанціях розгляду скарги в ДФС.

Крім того, наказом введені додаткові інструменти забезпечення об'єктивності розгляду скарги. Тепер у розгляді скарги мають право брати участь представники Мінфіну, Державної регуляторної служби та представники Ради бізнес-омбудсмена.

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"Думаю, що удосконалення процедури адміністративного оскарження для платників податків є одним із важливих кроків щодо покращення співпраці ДФС і платників податків. Цей наказ підвищить довіру платників до процедури апеляційного оскарження та поліпшить якість такої процедури", - цитуються в повідомленні слова радника міністра фінансів Яни Бугримової.

Як повідомляв УНІАН, Україна поточного року покращила свої позиції у рейтингу Світового банку Doing Business-2017, піднявшись на 3 пункти – до 80 місця з 83-го. Найбільший прогрес Україна показала на спрощення відкриття бізнесу (20-е місце з 190), найгірший – у сфері боротьби з корупцією (140-е місце з 190).

Кабінет міністрів 16 грудня минулого року ухвалив дорожню карту дерегуляції, імплементація якої дозволить Україні до 2017 року покращити свою позицію і увійти в ТОП-50 рейтингу Doing Business, а в 2018 році – увійти у ТОП-20.

На поточний момент у Верховній Раді зареєстровано 39 законопроектів з питань дерегуляції. На їх прийняття, за оцінками Мінекономрозвитку, потрібно близько 6 місяців.