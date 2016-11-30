У Держслужбі занятості пояснили, які послуги можуть отримати роботодавці

Хоч Державна служба зайнятості останнім часом орієнтована більше на модернізацію, найголовнішою послугою для роботодавців була і залишається послуга з підбору кваліфікованих співробітників, – пояснили сьогодні у Державній службі зайнятості.

Здавалось би, підбір персоналу – процедура більш ніж стандартна, але Служба взяла на озброєння ще й формат так званих «потокових співбесід». Тобто, служба зайнятості організовує захід для конкретного роботодавця та запрошує туди шукачів роботи, які відповідають визначеними ним критеріями. Таким чином роботодавець за один день може укомплектувати велику кількість вакансій.

«Для нас важлива універсальність, і ми її всіляко розвиваємо. До прикладу, знайти собі працівника через Службу зайнятості можуть, як невеликі підприємства із штатом всього у два співробітника, так і великі промислові заводи. Для нас нема обмежень щодо кількості працівників, яких необхідно підібрати. Підприємство "СЕ Борднетце Україна", що спеціалізується на кабельних мережах для авто "Фольксваген" та "Ауді", працевлаштувало за 3 роки спільно із ДСЗ 1576 осіб. Це лише вибіркові приклади», – розповів заступник Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Сергій Кравченко.

Крім цього Служба може взяти на себе навчання працівників під замовлення конкретного роботодавця. Що це означає? У підпорядкуванні Служби зайнятості діють 11 Центрів професійно-технічної освіти. Якщо роботодавцю у конкретний час необхідна конкретна кількість нових співробітників, які відповідають визначеним ним критеріям – Служба навчить для нього працівників. Таким чином за 10 місяців поточного року вже було навчено понад 32 тисячі шукачів роботи.

Також роботодавці можуть звернутись до Служби за підбором працівників на громадські роботи.

З початку 2016 року єдиний соціальний внесок від заробітної плати працівників був зменшений із майже 37,5% до 22%. Тим не менше, саме сплата ЄСВ стає головною причиною, щоб не виводити заробітні плати з тіні. Так от, у Службі зайнятості можна отримати пільги на сплату цього внеску.

Такі пільги передбачені у разі працевлаштування учасників АТО. Працевлаштування військових, які повернулись з війни на Сході країни сьогодні, на жаль, стало окремою серйозною проблемою для держави. Роботодавці часто бояться брати на себе зайву відповідальність. Стаття 26 Закону «Про зайнятість населення» надає додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню цієї категорії громадян. Роботодавцю, який працевлаштує на нове робоче місце за направленням державної служби зайнятості, зазначених осіб, строком не менше ніж на два роки, щомісяця протягом року компенсуються фактичні витрати у розмірі ЄСВ.

Така ж компенсація роботодавцю виплачується у випадку працевлаштування особи, яка виховує без подружжя дитину віком до 3 років, молоду людину, яка тільки закінчила навчальний заклад, та інших громадян (перелік визначений у статті 14 цього закону). Болючою темою також є тема переселенців. Нескінченна кількість цінних працівників, якими вони були у рідних містах, залишилась без роботи на новому місці. Знайти роботу переселенцю іноді буває складно. Тому урядом була прийнята Постановою №696, яка робить працевлаштування людей з числа ВПО досить вигідним. Держава обіцяє: якщо роботодавець створить для переселенця нове робоче місце й візьме його на роботу за направленням служби зайнятості, то протягом року отримуватиме компенсацію за виплату заробітної плати. Головна вимога – термін працевлаштування має перевищувати термін виплати, - пояснює заступник Голови Державної служби зайнятості (ЦА) Сергій Кравченко.