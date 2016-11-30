У Росії після арешту Улюкаєва призначили нового міністра економіки

Президент Росії Володимир Путін в середу запропонував Максиму Орєшкіну, що обіймає посаду заступника міністра фінансів, очолити Міністерство економічного розвитку замість Олексія Улюкаєва, відправленого у відставку 15 листопада.

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«Максим Станіславович, ви працюєте не так давно, але в цілому вже чимало, і працюєте успішно. Я хочу вам запропонувати посаду міністра економічного розвитку», — сказав голова РФ, передає РБК.

Орєшкін погодився з пропозицією Путіна очолити відомство. Під час бесіди з президентом він назвав пріоритети в роботі Мінекономрозвитку на найближчий час. Зокрема, він зазначив, що темпи економічного зростання поки що недостатні, хоча «найгірше вже позаду». «Тому головне завдання на майбутній рік — це підготовка ключових заходів, які дозволять зняти структурні перешкоди для зростання російської економіки», — заявив він.

Максиму Орешкіну 34 роки. У 2004 році він закінчив магістратуру Вищої школи економіки за напрямом «Економіка». З 2002 по 2006 роки він був завідувач сектором Центробанку. Наступні чотири роки був керуючим директором в Росбанку. З вересня 2013 року по березень 2015 року Орєшкін очолював Департамент довгострокового стратегічного планування Міністерства фінансів. Пізніше він став заступником міністра відомства.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Слідчий комітет РФ повідомив про затримання за хабар у розмірі 2 млн дол. міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва. Кримінальну справу щодо нього порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 6 ст. 290 Кримінального кодексу РФ (отримання хабара в особливо великому розмірі).

Обставини злочину пов'язані з отриманням Улюкаєвим 14 листопада 2016 року 2 млн дол. за видану Мінекономрозвитку позитивну оцінку, яка дозволила ПАТ «НК «Роснефть» здійснити операцію з придбання державного пакета акцій ПАТ АНК «Башнефть» у розмірі 50%.

Затримання Улюкаєва може перерости в перший висновок чиновника вищого рангу за всі 16 років правління Путіна. Якщо російський суд визнає екс-міністра винним, йому загрожує до 15 років в'язниці.