Президент Зімбабве налякав населення новими "зомбі-грошима" - люди вийшли на вулиці з протестами (фото)

В африканській державі Зімбабве після введення нової вітчизняної валюти почалися протести. На думку людей, нові гроші призведуть знову до гіперінфляції, як це було з початку 2000-х років, повідомляє Reuters.

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У Харарі молоді люди з опозиційного «Руху за демократичні зміни» спробували пройти вулицею, розмахуючи плакатами «Ні грошам Мугабе», «Ні фальшивим грошам». Поліція використовувала водомети для того, щоб розсіяти натовп.

Жителі Зімбабве побоюються, що введення національної валюти призведе до знищення власних накопичень, які зберігаються в доларах США. Нова валюта обмінюється на долар США за курсом 1:1, але багато людей вважають, що вона скоро знеціниться.

Резервний банк Зімбабве з 28 листопада почав випускати власну валюту, з метою вирішити проблему хронічної нестачі грошових коштів у країні.

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Нові яскраво-зелені банкноти не в повній мірі є грошима. Це боргові розписки (bond notes) номіналом 5, 2 та 1 долар, які підлягають обміну на американські долари в співвідношенні 1:1.

За словами експертів, введення банкнот-облігацій «остання ставка» 92-річного президента Роберта Мугабе, який править у Зімбабве протягом 36 років, бо йому загрожує соціальний бунт і втрата підтримки армії.

Нагадаємо, після тривалої гіперінфляції, уряд Зімбабве в 2009 році скасував національну валюту, замінивши її на американський долар. Це дозволило стабілізувати економічну ситуацію в країні, проте нестача валюти змусила уряд знову повернутися до друкування власних грошей.