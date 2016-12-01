Тільки побудова соціально відповідального бізнесу відкриє Україні можливість рости і розвиватися - експерт

Про це заявила голова правління компанії іммер груп - Укрпластик Ірина Мірошник у своєму виступі на KyivPost Tiger Conference 2016, що відбулася 29 листопада в Києві в конференц-залі готелю Hilton Kyiv. Учасники конференції обговорили питання безпеки і захисту країни, повернення активів і нові економічні реалії, в яких опинилася Україна в 2016 році.

«За останні 5 років все дуже різко змінилося, змінився світогляд в діловому світі, відношення до бізнесу і грошей. Зараз CEO великих компаній при зустрічі говорять про соціальну відповідальність, соціальні проекти, проекти ООН і допомогу державі та суспільству. Зміна позиції західного суспільства і західних урядів у частині пріоритетів дали величезний поштовх до розвитку. Якщо в кінці 90-х здавалося, що та ж Японія на 20 років попереду в їй Європи, то на сьогодні я впевнена, що також Німеччина вже багато в чому випередила Японію», — зазначила вона.

Для того, щоб будувати в Україні успішний і конкурентоспроможний на світовому ринку бізнес, на думку Ірини Мірошник, нам необхідно активно застосовувати інноваційні технології. Особливу увагу при цьому слід приділяти освіті, IT і методиками сталого розвитку компанії. Розвиток зараз йде тільки на стику технологій і кількох галузей промисловості та послуг.

«В Україні є проблема - на $1 сировини додана вартість складає всього лише $1,5. Тоді як в Європі додана вартість - $10-12. Потрібно впроваджувати останні досягнення науково-технічного прогресу, об'єднувати IT-технології з промисловістю, впроваджувати промислову науку і адаптувати академічні розробки в бізнесі - це єдиний спосіб для раста і розвитку. Інакше бізнес ні в Україні, ні в іншій країні розвиватися не здатний», — заявила глава иммер груп - "Укрпластик".

Як повідомлялося раніше, в Києві пройшла конференція European Rotogravure Association (ERA), присвячена інвестиціям у сфері глибокого друку. Власники понад 130 світових компаній зібралися в Києві для вироблення єдиної позиції та обговорення широкого кола питань. Учасників конференції привітав голова Національного інвестиційного ради Борис Ложкін. Організатором конференції виступила компанія "Укрпластик".