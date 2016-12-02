Громадянське суспільство, бізнес та духовенство підготували план щодо європейської трансформації України

Представники громадянського суспільства, бізнесу і духовенства підготували план дій щодо реалізації трансформаційних процесів в Україні, покликаних забезпечити європейський вектор розвитку країни.

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План дій презентували на засіданні Національного форуму «Трансформація України» патріархи українських церков, представники Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП), народні депутати, представники уряду та експертного співтовариства.

«Україні необхідно виробити власну стратегію трансформації на основі вже апробованих успішних практик інших країн і власних реалій. Невіддільною частиною цього процесу є прийняття оновленої стратегії національної безпеки», - сказав голова УСПП Анатолій Кінах.

За його словами, підготовлений план дій інтегрує успішний досвід трансформації інших держав, але спирається на сучасні інструменти, розроблені європейськими партнерами та українськими експертами. Зокрема, план передбачає адаптацію вітчизняної економіки до регламентів і стандартів ЄС, модернізацію виробництва, нову експортну політику, розвиток середнього класу та підприємництва, вдосконалення системи державного управління та боротьбу з корупцією.

Крім того, експерти запропонували керівництву країни запозичити успішний досвід трансформації Польщі, а також сконцентруватися на виконанні Копенгагенських критеріїв, що регламентують політичні та економічні умови вступу країн Центральної та Східної Європи до ЄС.

При цьому план трансформації може бути забезпечений підтримкою як парламенту, так і уряду. В ході форуму народні депутати Леонід Козаченко та Іван Кириленко відзначили готовність підтримувати ініціативи в рамках міжфракційного депутатського об'єднання «Трансформація України».

«Наше об'єднання на 50% складається з депутатів парламентської більшості, а ще на 50% – з депутатів опозиції. У нас спільна мета – забезпечити процвітання єдиної України», – сказав Козаченко.

Крім того, міністр культури Євген Нищук, також присутній на форумі, висловив готовність просувати реалізацію плану дій в уряді. «Я отримаю всі матеріали форуму і просуватиму напрацювання в уряді», – запевнив він.

У свою чергу, Кінах повідомив про ініціативу створення груп підтримки України в Європарламенті і Конгресі США, що дасть змогу прискорити процес трансформації країни.

«Україна, захищаючи свій цивілізаційний вибір, євроінтеграційний шлях і територіальну цілісність, проходить безпрецедентні випробування, які не мають аналогів за всі роки незалежності. Заради перемоги в цих випробуваннях потрібно консолідувати волю, всі сили і ресурси – кадрові, організаційні, промислові, наукові, об'єднати зусилля громади, влади і міжнародної спільноти. Україна має розвиватися як демократична держава, економічно посилюватися, щоб не перетворитися на геополітичний об'єкт або сировинний придаток», – наголосив голова УСПП.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада УСПП підготував антикризову програму спільних дій бізнесу та влади, яка була запропонована як основа для формування порядку денного новоствореного Національного комітету промислового розвитку при Кабінеті міністрів України.

За словами Кінаха, комітету буде запропоновано планувати свої дії у парадигмі неоіндустріализації, яка передбачає новий виток розвитку виробництва виключно на основі останніх наукових розробок і за умови надійного державно-приватного партнерства.