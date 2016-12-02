Акуратні водії зможуть економити на страховці разом з телематикою від "АХА Страхування"

Відтепер українські водії зможуть вдвічі менше платити за страховку, якщо вони демонструють безпечний стиль водіння.

Принцип «Pay How You Drive», який вже давно працює в США і багатьох європейських країнах вперше на українському ринку запропонувала компанія «АХА Страхування» у своїй програмі «КАСКО Смарт».

Для моніторингу манери керування автомобілем застосовується телематичний прилад, який встановлюється в діагностичний роз'єм транспортного засобу. Нова технологія синхронізується зі смартфоном, завдяки чому водій отримує інформацію про свою їзду. Відповідні дані й отримує страховик.

Отримана інформація дозволяє автовласникові аналізувати власний стиль водіння, коригувати його, а також моніторити накопичені бали і розмір потенційної знижки за безпечне водіння автомобіля.

Поведінка на дорозі оцінюється за шкалою балів, на основі якої страховик визначає індивідуальну знижку. До речі, вже при встановленні телематичного пристрою страхувальник отримає дисконт у розмірі 5% від вартості поліса.

Інші платежі (по 25% від суми) розбиваються поквартально на час дії полісу в один рік.

У перший рік страхування знижка може становити до 30% вартості поліса. До кінця другого року дії договору вона може досягти 40%, а максимально можлива знижка, яка формується на основі свідчень телематичного пристрою, а також доповнюється бонусом за беззбиткову їзду, становить 50%.

Перспектива технології в тому, що крім економії на страхування, вона дозволяє підвищити увагу водіїв до манери керування авто, що внаслідок повинно призвести до скорочення кількості аварій, а також залучити акуратних водіїв, які не здійснюють ДТП.

До речі, при настанні страхового випадку, АХА виплатить відшкодування в повному обсязі, зазначеному в договорі КАСКО. Крім цього, страхувальник може розраховувати на знижку в наступному році за умови поліпшення стилю водіння.

У даний момент пілотний проект тестується в Києві, Харкові та Дніпропетровську, а в разі успішності цієї практики, з часом її поширять по всій території України.