Служба зайнятості та профспілки презентували ТОП 5 причин працювати легально, або чим загрожує "зарплата в конвертах"

Державна служба зайнятості та Федерація профспілок України закликають до оформлення трудових відносин легально, адже саме у цьому випадку права людини, як найманого працівника, будуть захищені і ви зможете претендувати на весь соціальний пакет, гарантований державою.

"Важко навіть уявити обсяги тіньової зайнятості в Україні. І усі ці люди не можуть бути впевнені у дотриманні своїх прав, як найманих працівників. Достойна пенсія, лікарняні, повний обсяг послуг Служби зайнятості, оплачувана відпустка – усе це недоступно для тих, хто отримує зарплату в конверті. До того ж, якщо ви працюєте офіційно, то для захисту своїх прав можете створити профспілку. Для цього потрібна згода лише 3-х працівників", – зазначив, заступник голови правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, заступник Голови Федерації профспілок України Олександр Шубін.

Фахівці навели вагомі переваги офіційного працевлаштування:

- Якщо ви працюєте офіційно, то можете бути впевнені, що заробітна плата буде виплачена стовідсотково. На превеликий жаль, в Україні через значний обсяг нелегальної зайнятості непоодинокі випадки, коли недобросовісні роботодавці затримують виплату заробітних плат, а потім виплачують її не у повному обсязі. Якщо ваші трудові відносини оформлені офіційно, то невиплата заробітної плати є приводом звернення до суду, який ви майже гарантовано виграєте;

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- Якщо ви працюєте офіційно, то можете розраховувати на щорічну оплачувану відпустку строком не менш як 24 календарні дні (а деякі професії мають гарантовану відпустку 36 днів і навіть більше). При цьому, згідно ЗУ "Про відпустки", існує ряд додаткових відпусток таких як: відпустка за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці; щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці; додаткова відпустка за ненормований робочий день і т.п.;

- Якщо раптом ви захворіли, то офіційні трудові відносини стануть гарантом того, що ви можете взяти лікарняний та отримати компенсацію за період його дії. Крім того, ніхто не може бути впевнений у тому, що його не спіткає нещасний випадок. А офіційне працевлаштування гарантує матеріальне забезпечення при настанні таких ситуацій;

- Із заробітної плати, яку ви отримуєте офіційно, вираховується внесок, який гарантує вам грошове забезпечення при досягненні пенсійного віку. Розмір пенсії пропорційно залежить від офіційної заробітної плати;

- Якщо ви працювали офіційно і втратили роботу, перелік послуг Служби зайнятості для вас розширюється у декілька разів. При цьому допомога по безробіттю (компенсаційні виплати, які тривають до 360 календарних днів) напряму залежить від суми отримуваної заробітної плати. До речі, починаючи з 1 грудня 2016 року максимальна виплата допомоги по безробіттю може досягати 6 400 гривень на місяць.

Серед найцікавіших послуг, які ви можете отримати в службі зайнятості – професійне навчання за популярною на ринку праці спеціальністю. У структурі Служби діє 11 центрів професійно-технічної освіти, які оснащені найновішим обладнанням, де ви можете безкоштовно освоїти будь-яку з 77 популярних на ринку праці професій: від бармена та майстра манікюру до програміста. Ще більш цікава послуга від служби зайнятості – це допомога у відкритті власної справи. І тут, знову ж таки, розмір допомоги по безробіттю для відкриття власного бізнесу прямо залежить від офіційних заробітків. Сума такої допомоги може сягати понад 50 000 гривень.

"Проблема "тіньової" зайнятості для України не нова і вона не вирішується роками. Проте, українці мають розуміти, що отримуючи заробітну плату в конвертах, вони втрачають багато привілеїв, які мають ті, хто працює офіційно. В тому числі вони не зможуть сповна скористатися цікавими та вигідними послугами служби зайнятості, які розвиваються "семимильними кроками". Сьогодні ми переносимо більшість послуг в онлайн, новий сучасний сайт запрацює вже цієї зими. Ми активно впроваджуємо передові новації в роботу служби. Так ось питання легальної зайнятості є питанням чи зможете ви скористатися цими послугами у повному обсязі, якщо працюєте неофіційно", ― зазначив заступник Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Сергій Кравченко.