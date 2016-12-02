Forbes склав рейтинг найбагатших мертвих знаменитостей

Король поп-музики - американський виконавець Майкл Джексон - знову вийшов на перше місце в рейтингу Forbes найбагатших мертвих знаменитостей. Статок Джексона сягнув 825 мільйонів доларів. Він є лідером рейтингу вже не перший рік.

Про це повідомляє Росбалт.

На другому місці - художник Чарльз Шульц, творець коміксів Peanuts про Чарльза Брауна та Снупі. Шульц помер у лютому 2000 року у віці 77 років.

Професійний гольфіст Арнольд Палмер, який помер цього року через хворобу серця, опинився на третій сходинці. Вічно живий король рок-н-ролу Елвіс Преслі, який покинув цей світ понад 39 років тому, досі продає понад 1 мільйон альбомів на рік. Він посів почесне четверте місце в переліку Forbes.

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2016 року померли кілька видатних артистів, серед них — Девід Боуї, який помер 11 січня у віці 69 років від раку печінки. Боуї в першу десятку не ввійшов - у нього 11-е місце. Крім того, помер співак і композитор Прінс, який вийшов на п'яте місце рейтингу.

Шосте місце дісталося Бобу Марлі, померлому 11 травня 1981 року від раку у віці 36 років. А далі слід письменник Тедор Гейзель, більш відомий як Доктор Сьюз. Він один з небагатьох в цьому списку, хто покинув цей світ з природних причин - помер у віці 87 років. Його дитячі книжки приносять стабільний дохід.

На восьмій позиції — вбитий учасник The Beatles Джон Леннон, на дев'ятій - вчений Альберт Ейнштейн, на десятій — модель Бетті Пейдж.

На 12 місці - 50-річний актор Стів Макквін, який помер в результаті невдалої операції, а на 13-му - актриса Елізабет Тейлор.

Раніше Forbes назвав 30 найбільш високооплачуваних живих музикантів цього року.