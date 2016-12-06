Хакери зламали сайт Держказначейства
13:18, 06 грудня 2016Різне
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Крім того, не завантажується сайт Міністерства фінансів України.
Ілюстрація REUTERS
Невідомі хакери зламали сайт Державної казначейської служби України.
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Вже більше години замість сторінки Держказначейства за посиланням www.treasury.gov.ua відбувається переадресація на сайт www.whoismrrobot.com.
Крім того, не завантажується сайт Міністерства фінансів України.
Прес-служби обох держструктур ситуацію поки не коментують.
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