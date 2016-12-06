Хакери зламали сайт Держказначейства

Крім того, не завантажується сайт Міністерства фінансів України.

Невідомі хакери зламали сайт Державної казначейської служби України. Читайте такожЄврокомісія зазнала масштабної кібератаки Вже більше години замість сторінки Держказначейства за посиланням www.treasury.gov.ua відбувається переадресація на сайт www.whoismrrobot.com. Крім того, не завантажується сайт Міністерства фінансів України. Прес-служби обох держструктур ситуацію поки не коментують.

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