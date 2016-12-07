Мінфін повідомив про проблеми з платежами Держказначейства після хакерської атаки

Державне казначейство України в результаті вчорашньої професійної хакерської атаки на органи Міністерства фінансів відчуває певні складнощі з повноцінним проведенням платежів, повідомив Мінфін у соцмережі Facebook.

"Атака зупинена. До кінця дня планується відновити всі функції повною мірою. Просимо вибачення за тимчасові незручності, спричинені кібератакою. Замовники цієї атаки намагалися дестабілізувати ситуацію, зірвати платежі і бюджетний процес, який вперше за більш ніж 17 років йде за графіком, і перешкодити впровадженню важливих антикорупційних ініціатив Мінфіну", - йдеться в повідомленні.

Мінфін підкреслив, що у реформ завжди є вороги, тим більше якщо мова йде про антикорупційні реформи.

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"Що сильніше намагаються протидіяти нашим ініціативам, то більше ми переконуємося, що на правильному шляху", - підкреслюється в повідомленні.

Також Мінфін зазначив, що крім відновлення систем, вживаються заходи щодо посилення кібербезпеки і пошуку зловмисників.

Як повідомляв УНІАН, невідомі хакери вчора, 6 грудня, зламали сайт Державної казначейської служби України та Міністерства фінансів України. Станом на вечір 7 грудня сайти обох держструктур, як і раніше не працюють.

Кабінет міністрів України виділив Міністерству фінансів і Державній казначейській службі 80 мільйонів гривень з резервного фонду на відновлення мережевого обладнання після хакерських атак на інтернет-ресурси відомств 6 і 7 грудня.