Prozorro стала переможцем міжнародної премії Open Government Awards 2016

Українська система державних закупівель Prozorro стала переможцем міжнародної премії у сфері відкритого уряду Open Government Awards 2016.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Премія відзначає громадські ініціативи, які використовують урядові дані для досягнення соціально важливих цілей. Автори ініціатив мали продемонструвати реальні результати прозорого використання урядових даних. Як зазначають організатори премії, система Prozorro «проливає світло на корупційні практики закупівель в Україні». Крім того, Україна отримала особливе визнання за залучення до проекту молодих фахівців.

«Успіх системи Prozorro доводить, що Україна може запропонувати світові справді інноваційні ІТ-рішення. Наш досвід реалізації реформи публічних закупівель, заснований на одній з кращих систем e-procurement (електронних закупівель - УНІАН) в світі, став зразком для інших. Сьогодні ми вже готові поширювати позитивний досвід як на інші державні сфери, так і на інші країни», - передає прес-служба Мінекономрозвитку слова заступника міністра Максима Нефьодова.

Як повідомляв УНІАН, економія бюджетних коштів завдяки використанню системи електронних державних закупівель Prozorro, що поширилася на всіх держзамовників з 1 серпня, станом на 2 грудня становила понад 8 млрд грн, що більш як у півтора разу перевищує прогноз Міністерства економічного розвитку і торгівлі на 2016 рік.

Українська система Prozorro навесні отримала міжнародну премію у сфері закупівель World Procurement Awards (WPA) в номінації Public Sector.