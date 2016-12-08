Децентралізація дала можливість розвитку соціальної сфери на місцях - Гройсман

14:36, 08 грудня 2016
Різне
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Прем'єр зазначив, що розвиток соціальної сфери на місцях став можливим завдяки децентралізації системи фінансування регіонів.

Фото УНІАН

Розпочатий урядом у 2014 році процес децентралізації системи державних фінансів змінив систему фінансування регіонів, а також забезпечив можливості розвитку соціальної сфери на місцях, сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході відвідування Тернопільської області.

В рамках поїздки Гройсман вручив ключі від шкільних автобусів директорам 13 шкіл області.

"Такі автобуси повинні бути в кожній школі, де ми вчимо дітей", - сказав глава уряду.

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При цьому він підкреслив, що сам факт придбання автобусів став можливим завдяки децентралізації та підвищенню доходів місцевих бюджетів. "Децентралізація - це можливість, яку ми сьогодні з вами використовуємо", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, процес децентралізації влади, що передбачає передачу на місця адміністративних функцій, а також функцій з адміністрування та акумулювання податкових відрахувань, розпочався в Україні 2014 року. Метою реформи є надання регіонам більшої фінансової незалежності, а також можливостей використання регіональних ресурсів, включаючи грошові, за своїм розсудом. За станом на кінець поточного року додаткові доходи місцевих бюджетів становили 44 мільярда гривень.

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