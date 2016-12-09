Мінекономрозвитку представило нового голову Держстату

Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів представив колективу нового голову Державної служби статистики Ігоря Вернера, а також його першого заступника Андрія Іщенка, призначених урядом 30 листопада.

Про це повідомила прес-служба Мінекономрозвитку.

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Згідно з повідомленням, Ігор Вернер в 1987-2009 роках служив у Збройних силах України, в 2009-2011 роках працював у відділі інформаційних технологій Держстату, в 2011-2014 роках - у Державній службі статистики України, а з 2014-го і до нового призначення в Головному управлінні регіональної статистики.

Іщенко в 1999-2001 роках працював у Міністерстві фінансів України, а з 2001 року і дотепер - у секретаріаті Кабінету міністрів, зокрема - в Департаменті з питань асоціації та інтеграції в ЄС і Управлінні аналітичного забезпечення урядового офісу з питань європейської інтеграції.

Як повідомляв УНІАН, з 2014 року виконуючим обов'язки голови Держстату була заступник голови відомства Ірина Жук.