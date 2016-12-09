Держдума "заморозила" на три роки пенсійні накопичення близько 30 мільйонів росіян
15:36, 09 грудня 2016Різне
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Це вже четверте за рахунком «заморожування» накопичень, в перший раз уряд запропонував цю міру в 2014 році.
Ілюстрація REUTERS
Держдума РФ прийняла в третьому читанні закон, що передбачає «замороження» пенсійних накопичень росіян в найближчі три роки, передає «Росбалт».
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Це вже четверте за рахунком «заморожування» накопичень, в перший раз уряд запропонував цю міру в 2014 році.
Законопроект встановлює обов'язок ПФР в 2017-2019 роках враховувати внески на обов'язкове пенсійне страхування, виходячи з напрямку повного розміру індивідуальної частини тарифу страхового внеску на фінансування страхової пенсії.
За підрахунками Мінфіну РФ, закон зачепить близько 30 млн осіб.
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