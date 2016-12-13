SWIFT попередила банки в усьому світі про підвищену кіберзагрозу

Міжнародна платіжна система SWIFT попередила про зрослі кіберзагрози для банків, так як хакери знайшли нові способи проведення атак. Відповідний лист компанія розіслала банкам по всьому світу, повідомляє РБК.

"Лист було відправлено 2 листопада. Кібератаки і нові тактичні рішення хакерів підкреслили вразливість мережі обміну SWIFT, по якій щодня переводяться мільярди доларів", - йдеться в повідомленні.

"Загроза дуже стійка, адаптивна та витончена, і вона досі залишається", - написала SWIFT в листі.

Наголошується, що згідно з нещодавно розкритим даними, SWIFT досі перебуває в групі ризику за рік після того, як хакери в лютому вкрали 81 мільйон доларів у Центрального банку Бангладеш.

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"Банки, які використовують SWIFT, в тому числі центральні банки та комерційні банки, зазнали "значної" кількості атак, і в чверті з них хакерам вдалося вкрасти гроші", - зазначає видання з посиланням на заяву голови відділу безпеки клієнтів Стівена Гіндердале.

У листі SWIFT попередила своїх клієнтів, що хакери покращили свої методи кібератак, ставлячи під загрозу банківські системи. Одна з нових тактик, йдеться в листі, дозволяє використовувати програмне забезпечення, яке може отримати доступ до комп'ютерів, через які надаються послуги з технічної підтримки.

"На жаль, ми продовжуємо спостерігати випадки, коли хакери загрожують нашим клієнтам", - наголошується в листі SWIFT. Злодії надсилали їм помилкові платіжні інструкції через систему SWIFT.