S&P прогнозує падіння російських регіонів у боргову яму

У найближчі роки фінансове становище російських регіонів буде погіршуватися, а їхні борги стрімко зростати, впевнені в рейтинговому агентстві Standard & Poors.

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В агентстві прогнозують, що в 2015-2019 роках обсяги боргів регіонів зростуть в середньому на 50%, а виплачувати кредити буде все складніше.

В першу чергу, регіони постраждають через низькі темпи зростання доходів, оскільки податкові надходження на тлі кризи навряд чи істотно зростуть, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Крім того, федеральний бюджет на 2017-2019 роки передбачає скорочення трансфертів з федерального бюджету в регіональні на 6%.

Ці два фактори, на думку S&P, вдарять по фінансовому становищі російських регіонів, які навряд чи зможуть збалансувати бюджети. Дефіцити бюджетів зростатимуть, а регіонам доведеться позичати гроші для їх фінансування.

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Раніше у регіонів були популярні міжбюджетні кредити - це недорогі кредити, які видавав центр регіонам. Однак федеральний бюджет передбачає, що в найближчі три роки обсяг таких кредитів знизиться.

У підсумку регіональній владі доведеться виходити на фінансові ринки, щоб позичити гроші, або звертатися до банків, йдеться в доповіді агентства. Комерційні кредити можуть виявитися для регіонів занадто дорогими в обслуговуванні, крім того, їх дають зазвичай на невеликий термін.

За прогнозом S&P, у 25% регіонів до кінця 2018 року витрати на обслуговування кредитів перевищать 30% поточних доходів. Цей рівень вважається несумісним зі своєчасним і повним погашенням боргу, пише S&P. Ймовірність дефолту за такими кредитами оцінюється як дуже висока, впевнені експерти.

В агентстві підрахували, що зараз у 15 російських регіонів дефіцит бюджету вище законодавчо встановленого обмеження. У найближчі роки, за прогнозом агентства, кількість таких регіонів може зрости до 25.

Ці проблемні регіони в підсумку можуть позбутися доступу до ринкових запозичень, а оплачувати їхні борги і дефіцит бюджету доведеться федеральному уряду, прогнозують експерти.

9 грудня Держдума прийняла в третьому читанні федерального бюджету на найближчі три роки, який передбачає скорочення витрат. Представники регіонів ще на етапі обговорення критикували бюджет.