В Україні розпочав роботу Центральний офіс реформ для просування децентралізації

У Києві розпочав роботу Центральний офіс реформ, метою діяльності якого є моніторинг та просування реформи децентралізації.

Про це повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) з посиланням на віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка.

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«Центральний офіс реформ буде взаємодіяти з регіональними офісами, керівники яких вже відібрані в 24 областях України і секторальних офісами підтримки децентралізації в галузі освіти, охорони здоров'я, планування територій, культури, соціального захисту та інших сферах», - цитує Зубка прес-служба.

Згідно з повідомленням, в Центральному офісі реформ буде проводитися моніторинг реформ щодо впровадження проектів, фінансових успіхів, реалізації послуг на рівні місцевого самоврядування.

«Впровадження Центрального офісу реформ за підтримки Європейського Союзу є вкрай необхідним. Це старт потужного аналітично-моніторингового та консультаційного центру», - зазначив віце-прем'єр.

За його словами, необхідно, щоб глави 367 об'єднаних територіальних громад, які після 18 грудня будуть діяти в Україні, були активно задіяні в цьому процесі, а їх рішення були реалізовані саме в комунікаційному хабі.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2016 року Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) ініціювало створення Проектного офісу секторальної децентралізації для моніторингу та просування реформи децентралізації, робота якого буде здійснюватися за підтримки міжнародних донорських організацій.

Процес децентралізації влади, що передбачає передачу на місця адміністративних функцій, а також функцій з адміністрування та акумулювання податкових відрахувань, розпочався в Україні в 2015 році. Метою реформи є надання регіонам більшої фінансової незалежності, а також можливостей використання регіональних ресурсів, включаючи грошові, на свій розсуд.

Довідка УНІАН. До складу Центрального офісу реформ (ЦОР) входять 24 економічно незалежних відділення - для кожної з областей. Ці центри розвитку місцевого самоврядування будуть координувати впровадження реформи на регіональному рівні.

Відкриття Центрального офісу стало можливим завдяки реалізації Програми U-LEAD (з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку), що фінансується ЄС і окремо Німеччиною, Швецією, Данією та Польщею. Мета програми - підтримка уряду України у впровадженні реформи децентралізації. Це передбачає надання експертних консультацій Мінрегіону з питань створення Центрального офісу реформ (ЦОР) і знову «Центрів розвитку місцевого самоврядування» (регіональних центрів, РЦ).