У Кабміні оновили обладнання та програмне забезпечення - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив про оновлення обладнання та програмного забезпечення для роботи під час засідань Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні уряду.

Зокрема, за словами Гройсмана, оновлено обладнання, програмне забезпечення, необхідне для роботи уряду.

"Нам потрібно підвищувати прозорість нашої роботи, роботи уряду і нашу технологічність. Більше того, нам треба зменшувати витрати на операційну діяльність уряду. Впровадження нових технологій дає нам можливість бути відкритими, прозорими, оперативним, швидко приймати необхідні рішення. І для цього ми впроваджуємо повноцінне електронне управління в уряді. Сьогодні ми маємо вже нове обладнання для роботи засідань Кабінету міністрів, у тому числі фіксації прийняття рішень, текстових частин, запровадження повноцінного електронного документообігу. І все це буде сприяти зменшенню витрат, і відкритості нашої діяльності", - заявив прем'єр-міністр.

Читайте такожМінфіну та Держказначейству після хакерських атак виділили 80 мільйонів для оновлення обладнання

Як повідомляється на Урядовому порталі, створений і вдосконалений програмно-апаратний комплекс інформаційно-медійного супроводу засідань уряду дозволить забезпечити сучасними аудіовізуальними системами та засобами різні заходи (засідання, наради тощо), які проводяться в залі засідань на вищому рівні. Вони значно підвищать ефективність комунікації в ході відповідних заходів, що забезпечать якісне сприйняття інформації, якою будуть обмінюватися учасники засідань, дозволять використовувати інформаційні матеріали в електронному вигляді.

Комплекс технічних засобів і програмних систем малого залу засідань Кабінету міністрів являти собою єдиний інформаційно-медійний та комунікаційне середовище, забезпечить ефективний доступ до інформації учасників засідань та обмін інформацією між ними в процесі обговорення і прийняття рішень.