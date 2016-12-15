Єврозона через виплати для пенсіонерів зупинила фіндопомогу Греції

Європейські кредитори призупинили надання фінансової допомоги Греції для зниження боргового навантаження після рішення уряду країни збільшити соціальні виплати пенсіонерам з низьким доходом.

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Як пише The Wall Street Journal, раніше прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас запропонував спрямувати 617 млн євро з бюджету країни на виплати пенсіонерам, чий місячний дохід не перевищує 800 євро.

Також він запропонував знизити ПДВ для жителів тих островів Егейського моря, які постраждали від припливу мігрантів. Це рішення не було узгоджене з європейськими кредиторами.

Зазначається, що серед країн ЄС немає єдиної думки про продовження надання фінансової допомоги Греції.

Раніше стало відомо, що Рада міністрів фінансів країн єврозони (Єврогрупа) погодила низку короткострокових заходів для зниження боргового тягаря Греції.