Куба запропонувала Чехії виплатити борги ромом

Мова йде про постачання алкоголю на суму в $276 млн, пише РБК з посиланням на Associated Press.

Офіційний представник Міністерства фінансів Чехії Міхал Журовец заявив у четвер, що кубинська влада запропонувала повернути Празі накопичений за час роботи Ради економічної взаємодопомоги борг в $276 млн ромом.

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За словами Журовця, влада Чехії могли б схвалити операцію в тому випадку, якщо хоча б частину боргу буде все ж виплачена готівкою. Однак у Празі згодні і на часткову оплату боргу кубинськими ліками, зазначає «Бі-бі-сі».

Як зазначає агентство АР, запропонована Кубою кількість рому дозволила б забезпечити Чехію цим напоєм більш ніж на 100 років. Згідно з офіційними даними, щорічно в країну ввозиться кубинського рому на $2 млн.

Зовнішній борг Куби на кінець 2014 року склав близько $24,7 млрд. Деякі країни, в тому числі Росія, Японія і Мексика, погодилися пробачити заборгованість, а держави ЄС погодилися на реструктуризацію.