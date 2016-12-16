Реформи в Україні рухаються у вірному напрямку, але їх слід прискорити – голова групи радників Кабміну

Реформи в Україні рухаються в правильному напрямку, однак їх слід прискорити, сказав в ході зустрічі в уряді співголова Стратегічної групи радників з питань реформ при Кабінеті міністрів Іван Міклош.

"Макроекономічної стабільності досягнуто, але є сфери, де зусилля недостатні", – сказав Міклош.

Він зазначив, що найпоказовішою у сфері змін є проведена урядом дерегуляція. На думку Міклоша, тут влада діє відповідно до програм реформ, затвердженими ключовими кредиторами, в першу чергу Міжнародним валютним фондом.

Читайте такожПрем'єр закликав Раду якнайшвидше прийняти проект закону про спецконфіскацію

"Але є приклади, коли рішення приймаються навіть швидше планів, затверджених МВФ. Хороший приклад - ринкова ціна на газ", - підкреслив Міклош.

Разом з тим, найпроблемнішою сферою, на думку Міклоша, є приватизація.

"Тут немає прогресу", – зазначив голова групи радників.

Як повідомляв УНІАН, уряд називає 2017 рік роком економічного зростання та продовження розпочатих поточного року реформ у сфері дерегуляції, децентралізації, підвищення енергетичної незалежності, боротьби з корупцією, встановлення справедливих умов функціонування ринку ліків, будівництва доріг.