Україна розраховує на "велику і системну роботу з європейськими партнерами в 2017 році - Гройсман

Україна розраховує на посилення взаємодії з європейськими партнерами по цілому ряду напрямків, включаючи енергетику, інфраструктуру, торгівлю, сільське господарство та юстицію.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Уважно стежив за ходом засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке сьогодні відбулося в Брюсселі. Ми задоволені практичними результатами цього засідання. Окремо хочу зазначити, що Рада асоціації висловилася за необхідність продовження як політичної взаємодії, так і співпраці в сферах енергетики, інфраструктури, торгівлі, сільського господарства, юстиції і внутрішніх справ. А це означає, що в 2017 році на нас чекає велика і системна робота з нашими європейськими партнерами", - зазначив Гройсман.

На думку голови уряду, важливі також і документи, підписані сьогодні в Брюсселі.

"Особливо наголошую підписання низки важливих угод з Європейською Комісією, зокрема, надання безповоротної фінансової допомоги в розмірі 104 мільйони євро на підтримку реформи системи державного управління, - зазначив прем'єр-міністр. - А укладені сьогодні з Європейським інвестиційним банком чотири угоди дають можливість залучити 620 мільйонів євро кредитних ресурсів на модернізацію української залізниці та аграрної логістичної інфраструктури, поліпшення енергоефективності окремих українських вищих навчальних закладів, а також на фінансово-банківську підтримку малих і середніх підприємств в країні".

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Раніше прем'єр-міністр Гройсман провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Дональдом Туском, в ході якого сторони обговорили кілька важливих питань, включаючи порядку реформ, запровадження безвізового режиму для українських громадян, а також подальші кроки щодо ратифікації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Гройсман планував особисто відвідати Брюссель 19 грудня і прийняти участь не тільки у засіданні Ради Асоціації, а також в ряді ділових зустрічей. Проте напередодні, 18 грудня, відбулося позачергове засідання уряду, в ході якого було прийнято рішення про націоналізацію найбільшого в Україні банку "ПриватБанк". У цьому зв'язку голова уряду прийняв рішення залишитися в Києві. Урядову делегацію на переговорах у Брюсселі очолив перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів.