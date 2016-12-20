Італія хоче позичити 20 мільярдів євро на підтримку банківського сектора

Влада Італії вирішила домогтися схвалення парламенту, щоб позичити 20 мільярдів євро і підтримати стабільність хиткого банківського сектора, починаючи з ймовірної фінансової допомоги третьому за величиною кредитору Monte dei Paschi di Siena цього тижня.

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Monte dei Paschi, недавно визнаний найслабшим із провідних банків ЄС, повинен позбутися величезної кількості проблемних боргів і залучити 5 мільярдів євро до кінця місяця, повідомляє Рейтер.

Міністр економіки Італії сказав, що необхідні банку кошти можуть бути використані, щоб забезпечити адекватну ліквідність банківської системи.

"Ці ресурси також можна використовувати як частину програми для нарощування капіталу банків", - сказав він на прес-конференції.

Monte dei Paschi може отримати фінансову допомогу від уряду вже цього тижня, якщо не зуміє виконати власний план порятунку за рахунок приватного фінансування.

Згідно з планом державної допомоги, влада увіллє капітал в Monte dei Paschi тільки після вимушеної конвертації субординованих облігацій на суму 4,1 мільярда євро в акції, сказало джерело в п'ятницю.

У рамках власного плану Monte dei Paschi отримав проміжний кредит в розмірі 4,7 мільярда євро від JPMorgan, Mediobanca, Credit Suisse і HSBC, сказало інше джерело, знайоме з ситуацією.

Кредит необхідний Monte dei Paschi, щоб завершити продаж проблемних боргів вартістю 28 мільярдів євро, які будуть реструктуровані в боргові цінні папери вартістю 9 мільярдів євро.

Розмір позики становить близько половини цієї суми, але він забезпечений цінними паперами.