Держбюджет-2017: Рада виділила додатково 150 мільйонів на кіберзахист

Такі дані містяться у висновку парламентського комітету з питань бюджету від 21 грудня до проекту держбюджету на 2017 рік, опублікованому на сайті Верховної Ради.

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Згідно з документом, на забезпечення функціонування державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації загального фонду бюджету буде додатково виділено 7 млн грн, а на розвиток та модернізацію державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації - 143 млн грн.

При цьому, згідно з пояснювальною запискою до проекту державного бюджету від 15 вересня, до 2017 року планується виділити на забезпечення функціонування державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації 911 млн грн із загального фонду бюджету та 12 млн із спеціального, на розвиток і модернізацію державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації - 256 млн грн із загального фонду бюджету.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов повідомив про брак фінансування для розвитку державної системи кібернетичного захисту, зокрема у державному бюджеті 2017 року.

На початку грудня 2016 року сервери державних органів і підприємств були атаковані хакерами. Зокрема, кібератакам піддалися сайти Пенсійного фонду, Міністерства фінансів, Державного казначейства, Міністерства інфраструктури, Державної авіаслужби, акціонерної компанії "Укрзалізниця". Українські чиновники заявили, що атаки були здійснені з-за кордону.

Перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень при президентові України Олександр Власюк повідомив, що Мінфін і Держказначейство в результаті хакерської атаки втратили 3 терабайти інформації.

У зв'язку з атаками хакерів на сервери, 16 грудня Мінінфраструктури заявило про введення особливого режиму контролю і захисту IT-систем державних підприємств.