Трамп може ввести торгові мита на імпорт - ЗМІ

Обраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість введення торгових мит на імпортовані товари, повідомляє CNN з посиланням на численні джерела в оточенні Трампа.

Читайте такожТрамп передумав вести торговельні війни з Китаєм - ЗМІ

За даними телеканалу, майбутній голова апарату Білого дому Райнс Прібас повідомив вашингтонським лобістам, що обговорюється введення мит розміром в 5%. Мита будуть вводитися через виконавчі укази президента, передає Прайм.

Трамп впродовж передвиборної кампанії різко критикував вільну торгівлю і погрожував вийти з міжнародних торговельних угод, які, за його словами, ставлять Америку в невигідне становище. Трамп заявляє, що дешевий імпорт руйнує промислове виробництво і позбавляє американців робочих місць. Противники Трампа заявляють, що "торгові війни" з такими великими партнерами, як Китай і Мексика, призведуть до стрибка інфляції через подорожчання товарів і економічним спадом через скорочення світової торгівлі.

Республіканці в конгресі в цілому виступають за вільну торгівлю. Не підкоряючись формально Трампу, вони можуть піддатися на вмовляння бізнесу і заблокувати ухвалення нових законопроектів, що підвищують мита. Президентські укази допомагають уникнути обструкції в конгресі. Цю тактику часто застосовував президент Барак Обама. Трамп критикував Обаму за те, що той діє в обхід конгресу. В указів є свої недоліки: наприклад, їх дію може заблокувати суд, як це сталося з низкою важливих починань Обами, включаючи обмежену імміграційну реформу.