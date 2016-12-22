Найпотужнішим торговельним партнером Вінниччини у 2016 році став Китай

«Обсяги експорту та імпорту Вінниччини з Китаєм, за вказаний період, склали, відповідно, 62 млн дол. та 40 млн дол.» - зазначає перший заступник голови Вінницької облдержадміністрації Андрій Гижко, -«Ця країна-партнер стала основним споживачем жирів та олії тваринного/рослинного походження - 86% всього експорту до Китаю».

Серед імпортованої продукції з Китаю найбільша частка належить недорогоцінним металам та виробам з них (25%), машинам, обладнанню та механізмам (18%), полімерним матеріалам, пластмасам та виробам з них (13%), текстильним матеріалам та текстильним виробам (9%) і готовим харчовим продуктам (8%).

До п'ятірки найпотужніших зовнішньоторговельних партнерів Вінниччини також ввійшли Польща (80 млн дол.), Білорусь (58 млн дол.), Німеччина (54 млн дол.), Російська Федерація (53 млн дол.).

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА