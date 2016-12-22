Банк Латвії випустив прозору монету із Землею

Банк Латвії випустив колекційну напівпрозору монету "Земля". Її номінал становить 5 євро, але продаватися вона буде за 85 євро, повідомляє Meduza.

Монета складається з трьох частин. Зовні - срібне кільце; посередині - прозора кераміка (шпінель) марки Perlucor; в центрі - модель Землі зі срібла.

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Ідея "Землі" перемогла в конкурсі на найбільш інноваційну монету євро, що 2015 року провів Банк Латвії. Тираж напівпрозорої монети - п'ять тисяч примірників.

Шпінель відрізняється високою хімічною і термічною стабільністю. Матеріал Perlucor використовується в медицині, оптиці (у тому числі в лазерах) і впроваджується у військовій техніці - в якості кулетривкого скла.