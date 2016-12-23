Поставки смартфонів в Україну зросли на 30%

Поставки смартфонів в Україну в січні-вересні 2016 року збільшилися порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 30% - до 4,3 мільйона пристроїв, сказано в повідомленні дослідницької компанії IDC.

"Відновлення ринку смартфонів відбувається в першу чергу за рахунок недорогих пристроїв вартістю до 200 доларів, на які в структурі поставок припадає до 82% обсягу", - йдеться в повідомленні.

При цьому середня ціна смартфона протягом 2016 року залишається стабільною – в межах 150 доларів за штуку.

"Це відбувається за рахунок збільшення попиту на дорожчі смартфони з діагоналлю екрана від 5,5 дюйма (фаблеты), частка яких за 9 місяців 2016 року склала 12,6% (рік тому – 5,6%)", - пояснює компанія IDC.

В цілому за підсумками 2016 року аналітики прогнозують зростання поставок мобільних телефонів і смартфонів на 17,4% порівняно з 2015 роком - до 6,7 мільйона штук.

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У компанії зазначили, що поставки смартфонів в Україну за 2016 рік виростуть на 28% - до 4,2 мільйона пристроїв, досягнувши показників 2014 року. Також в 2016 році зростання частки смартфонів у загальній кількості мобільних терміналів складе 63% проти 58% роком раніше.

Як повідомляв УНІАН, обсяги поставок смартфонів в Україну в 2015 році скоротилися порівняно з 2014 роком на 21% - до 3,3 мільйона пристроїв.

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