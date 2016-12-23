У Латвії з 1 січня вводять обмеження на операції готівкою

З 1 січня 2017 року Служба держдоходів Латвії вводить нові обмеження: обсяг угод готівкою для фізичних осіб не повинен перевищувати 7200 євро, повідомляє Delfi.

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У країні хочуть зменшити кількість випадків шахрайства і легалізації незаконно нажитих коштів.

Наприклад, якщо брат вирішив дати своїй сестрі в борг 7500 євро, то готівкою він може передати їй не більше 7200. Решту суми (300 євро) він зобов'язаний перерахувати на рахунок. На банківські перерахування обмеження не вводять.

Також з 1 січня будуть заборонені великі угоди готівкою, якщо їх сума перевищує 7200 євро, і хоча б одна з приватних осіб, яка бере участь у них, не зареєстрована як така, що веде господарську діяльність.