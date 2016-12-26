Хакери атакували сайт Міносвіти, ресурс недоступний

На сайт Міністерства і науки України здійснили Ddos-атаку. Про це повідомили у прес –службі відомства, передає ТСН.

Зазначається, що хакери атакували ресурс ще цими вихідними, втім сайт не працює і досі.

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«На жаль, сайт Міністерства освіти і науки України з технічних причин тимчасово не працює», - йдеться у повідомлені Міносвіти у Facebook на вихідних.

Нагадаємо, 16 грудня сайт Міністерства інфраструктури України тимчасово був недоступний. Пізніше голова прес-служби Мінінфраструктури Марина Томко повідомила, що сайт міністерства перебував під атакою з ранку 16 грудня.

Раніше, 6 грудня невідомі хакери зламали сайт Державної казначейської служби України. Більше години замість сторінки Держказначейства за посиланням www.treasury.gov.ua відбувалася переадресація на сайт www.whoismrrobot.com. Крім того, не завантажувався сайт Міністерства фінансів України.