Гройсман пригрозив бізнесу штрафами за невиконання вимог по зарплаті працівникам

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пригрозив представникам бізнесу штрафами за ухилення від виконання вимог законодавства щодо підвищення мінімальної заробітної плати.

Про це глава уряду сказав в ході відвідин однієї з пожежних частин Києва.

"У четвер віце-прем'єр Павло Розенко спільно з МОЗ, Мінсоцполітики, Службою зайнятості, Пенсійним фондом проведуть всеукраїнський селектор, на який ми запросимо заступників голів адміністрацій, профспілки. Щоб було неповадно грати з мінімальною зарплатою. Для бюджетної сфери в країні є достатньо коштів для виплати зарплат і лікарям, і вчителям. Не треба нікому гратися з цим. Більш того, просив би всіх звернути увагу на серйозні штрафні санкції, які передбачає законодавство (за ненарахування справедливих зарплат – УНІАН). Я вимагаю, щоб платили чесну зарплату".

Гройсман підкреслив, що виплата справедливих зарплат – це елемент боротьби з бідністю.

"Для того щоб почати з цим (з бідністю – УНІАН) боротися, потрібно підвищувати мінімальну зарплату. У бюджетній сфері ми це зробимо на "відмінно". Приватний сектор і бізнес теж повинні це зробити. Я звертаюся з проханням: цінуйте своїх працівників! Не треба комбінувати півставки, ще щось, – сказав Гройсман. – Зрозумійте і те, що ми розширили повноваження місцевих органів влади щодо перевірок. Якщо під час перевірки з'ясується, що людина працює повний робочий день, а оформлений на неповний – це сотні тисяч гривень штрафу. За недопуск на перевірку теж передбачаються штрафні санкції. Я не хочу нікого карати, я просто прошу роботодавців – поважайте працівників".

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня Верховна Рада України ухвалила розроблений Кабінетом міністрів закон, що дозволяє підвищити з 1 січня 2017 року мінімальну заробітну плату вдвічі – до 3200 гривень.