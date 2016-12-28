У мережі ТРЦ "Караван" похвалилася показником вакантності площ





Про те, що її показники в даний час істотно краще середньоринкових, розповів в інтерв'ю РБК Данило Владов, генеральний директор компанії DCH Real Estate (керуюча компанія мережі ТРЦ «Караван»).

«У найскладніший для галузі період ми фіксували вакантність на рівні 3%. І це був найгірший показник, обумовлений введенням в експлуатацію нового блоку площею близько 10 тис. Кв. м в нашому дніпровському торгово-розважальному центрі (це був 2014 рік). На сьогоднішній день ми маємо середній показник вакантності об'єктів на рівні 1,8% », - сказав Данило Владов. За його словами, станом на друге півріччя 2016 року середня вакантність в українських ТРЦ становить близько 5,6%, що істотно нижче докризових показників (близько 3,4-4% у 2013 році), але вище рекордних для ринку 9,5% у другому кварталі 2014 року.

Гарну динаміку «Каравану» Данило Владов пояснює, як стабілізацією ситуації в усій галузі, так і виконану командою DCH Real Estate роботою. «Ми виконали серйозну роботу і прийняли цілий ряд нестандартних рішень для мінімізації вакантності в період кризи. Відкриття візового центру, алеї послуг, салонів електромобілів та ін. Крім того, в найбільш гострий для ринку період ми практикували роботу в форматі pop-up store, площі здавалися за символічну плату на короткий період », - підкреслив Данило Владов. Він також зазначив нарощування розважальної функції в мережі. «Якщо в період з 2010 до 2012 року було організовано 8 масових заходів, то з 2013 року їх було вже 28 в кожному з трьох ТРЦ: фестивалі, спортивні заходи, дитячі свята та ін. Ринок не стоїть на місці, відвідувача необхідно дивувати, його зараз цікавлять лише найбільш якісні і нові пропозиції. Маркетингова стратегія мережі Караван вибудовується з урахуванням нових тенденцій і вимог ринку », - акцентував увагу генеральний директор DCH Real Estate.Реалізованние рішення дозволили ТРЦ« Караван »за три квартали 2016 року наростити потік відвідувачів у якірних орендарів в середньому на 9%.

Як повідомлялося раніше, «Караван» входить в актив групи DCH Олександра Ярославського. Саме з приходом цього стратегічного інвестора експерти пов'язують динамічний розвиток мережі торгово-розважальних центрів. На даний момент «Каравани» є найбільший проект харківського бізнесмена в українському рітейлі. Влітку поточного року окремі ЗМІ висловлювали припущення щодо варіантів нарощування присутності Ярославського в галузі. Судячи із заяв Данила Владова, в даний час пріоритетом є розширення саме мережі «Караванів». «Нам цікаві проекти в містах-мільйонниках: Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі. В даний час по ряду об'єктів йдуть переговори », - зазначив генеральний директор DCH Real Estate в своєму інтерв'ю.