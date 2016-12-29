Екс-голову правління банку "Національний кредит" підозрюють у кримінальному злочині

Національна поліція підозрює колишнього голову правління банку "Національний кредит" Ігоря Клименка у скоєнні кримінального злочину.

"20 грудня Головним слідчим управлінням Національної поліції України оголошено про підозру громадянину Ігорю Клименко. Крім того, вже 22 грудня Фонд заявив цивільний позов в рамках кримінального провадження для пред'явлення підозрюваному Клименко", - йдеться в повідомленні на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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Згідно з повідомленням, досудовим розслідуванням було встановлено, що свого часу Клименко підписав заздалегідь збиткові договори про відкриття кредитної лінії між банком та комерційною структурою. Процентні ставки по кредиту були в десятки разів менше за стандартні, які пропонувалися банком. Сума збитків, завданих банку за вказаними фактами, на даний час становить 3,6 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у червні 2015 року визнав банк "Національний кредит" неплатоспроможним, у зв'язку з чим Фонд гарантування ввів у банк тимчасову адміністрацію.

Банк "Національний кредит" (м. Київ) працює на ринку України з 1996 року і входив до групи невеликих фінустанов за активами. По інформації на сайті банку, його основним власником є Андрій Оністрат (53,2128% акцій).