Голова правління ОПЗ звільнився після 12 років роботи

Голова правління великого хімічного підприємства Одеського припортового заводу (ОПЗ) Валерій Горбатко після 12 років керівництва звільнився із займаної посади за станом здоров'я, говориться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

"Рішенням Наглядової ради від 28 грудня... припинені повноваження Валерія Горбатка як голови правління ОПЗ у зв'язку з заявою... за станом здоров'я", - йдеться в повідомленні.

При цьому в системі розкриття інформації немає даних про нового керівника заводу.

Як повідомляв УНІАН, Одеський припортовий завод оголосив про припинення своєї роботи через високу ціну на газ і заборгованість перед "Нафтогазом України" в розмірі 1,5 мільярда гривень.

У грудні провалилася третя за рахунком спроба приватизувати 99,6% акцій ОПЗ зі стартовою ціною 5,16 мільярда гривень. У зв'язку з цим його подальша діяльність опинилася під загрозою зупинки. Підприємство має близько 251 мільйон доларів заборгованості перед компанією Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа і понад 500 мільйонів гривень – перед "Нафтогазом України", а контракт на поставку газу на завод закінчується 31 грудня.

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При цьому раніше глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спрогнозував зростання боргу заводу перед знергохолдингом до 1,5 мільярда гривень до кінця року. У той же час він не бачить економічних підстав передавати ОПЗ в управління "Нафтогазу" до розробки механізму погашення боргу підприємства.

Такої ж думки дотримується глава найбільшою газодобувної компанії України "Укргазвидобування" Олег Прохоренко. За його словами, передача ОПЗ в управління "Нафтогазу" або його компанії – це не вирішення проблеми заводу, а лише перекладання проблеми на інші компанії.

Пізніше Кабінет міністрів України реструктуризував 1,5 мільярда гривень боргу Одеського припортового заводу перед "Нафтогазом України" за спожитий газ.

Одеський припортовий завод (р. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку. Валерій Горбатко керував ОПЗ згідно з наказом Фонду держмайна від 8 листопада 2004 року.