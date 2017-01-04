В очікуванні вироку: у Києві судитимуть українця та білоруса за збут фальшивих доларів

У Києві за спробу збути 20 тисяч фальшивих доларів судитимуть громадянина України і громадянина Білорусі.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури міста Києва.

"Київською місцевою прокуратурою №5 завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за обвинуваченням громадянина України та громадянина Республіки Білорусь, які намагалися збути 20 тисяч фальшивих доларів США", - йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці викрили чоловіків при спробі продати 20 тисяч фальшивих доларів за 10 тисяч справжніх. Їх дії інкримінуються за ч. 3 ст. 199 (збут фальшивих грошей) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт стосовно зловмисників спрямований у Солом'янський районний суд Києва для розгляду по суті.