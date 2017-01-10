Безробіття у Єврозоні знизилося до найнижчого за сім років рівня

Про це в понеділок, 9 січня, повідомляє Європейське статистичне відомство Eurostat. За його даними, рівень безробіття у середньому по всіх країнах Єврозони у цей період становив 9,8 відсотка. Це найнижчий показник з липня 2009 року, передає Deutsche Welle.

Водночас Eurostat наголошує, що різниця у показниках окремих 19-ти країнах Європейського валютного союзу залишається суттєвою. Німеччина у листопаді минулого року згідно з європейськими стандартами обрахувала показник у 4,1 відсотка безробітних в країні, що стало найнижчим показником у Єврозоні.

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Найвищий показник рівня безробіття - у Греції, де у вересні минулого року він склав 23,1 відсотка. Попри загальний тренд до скорочення, безробіття зростає в Естонії, Італії та на Кіпрі.

У Європейському Союзі загалом рівень безробіття також скоротився - до 8,3 відсотка. Це стало мінімумом від лютого 2009 року, додає Eurostat. За його інформацією, у ЄС не мають роботи 20,4 мільйона осіб.